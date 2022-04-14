14 апреля
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Потребитель

Россияне бросились скупать джин, водку и пиво

В крупнейших российских торговых сетях с середины марта 2022 года заметно выросли продажи джина, водки и пива, сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита компании NielsenIQ.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся, 13 и 20 марта. Потребители купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива выросли на 9−15%, а водки — на 10−13%.

В начале апреля темпы роста продаж алкоголя хоть и снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше, чем годом ранее, водки — почти на 9%, пива — на 8%.

То, что россияне начали закупаться алкоголем, подтвердил и Beluga Group, крупнейший российский производитель водки и импортер других алкогольных напитков.

По итогам января-марта 2022 года группа отчитывалась о двузначном росте продаж — на 25%, до 3,9 млн дал, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Спрос вырос в ситуации неопределенности и на фоне стремления потребителей приобрести продукцию впрок, объяснил предправления Beluga Group Александр Мечетин. Особенным спросом пользовался импортный алкоголь (виски, ром).

Джин россияне пьют в основном в составе коктейлей в общепите, и резкий рост его продаж в марте и апреле эксперт объясняет экономией на барах, в которых выросли цены, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее резко вырос спрос на парфюмерию в России.

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