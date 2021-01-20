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Потребитель

Россияне замерзли и массово скупают обогреватели

Аналитики потребительского рынка отмечают резко возросший спрос на обогреватели в России — в связи с холодами в январе во многих регионах страны он вырос на 160%.

Обогреватель.
Обогреватель.
Анна Зайкова

Тенденцию «Известиям» подтвердили в таких магазинах, как «Ашан», «Лента», Wildberries.

Сооснователь отечественного сервиса доставки продуктов igoods Григорий Кунис заявил, что за первую половину января пользователи заказали такое же количество обогревателей, какое было за весь декабрь ушедшего года. Кроме того, люди начали чаще заказывать теплые вещи: пледы, перчатки, носки, одеяла.

При этом цена условного обогревателя выросла в январе незначительно — на 5−10%. И в основном это связано с ростом курса доллара, так как климатическая техника в основном импортная. Отрадно, что торговые сети пока не спекулируют, условно говоря, на морозе.

Самые популярные модели обогревателей, которые покупают россияне, находятся в ценовом диапазоне 2000- 3500 рублей.

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