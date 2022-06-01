1 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Россияне массово жалуются на сбой в работе беспроводных наушников

Многие россияне пожаловались на сбои в работе беспроводных наушников, передают «Известия». Это связано с большим количеством девайсов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Беспроводные наушники.
Беспроводные наушники.
СС0

Беспроводные наушники периодически отключаются от телефона. И, кроме того, возникают проблемы со звуком.

По словам Муртазина, Bluetooth-устройства все чаще используют диапазон 2,4 ГГц, емкость которого ограничена. Так, гаджеты «мешают» друг другу.

«Одно из известных проблемных мест — угол Никольской улицы и Красной площади в Москве, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и других местах скопления пользователей», — подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group.

В Минцифры объяснили, что устройства малого радиуса действия не должны создавать помех и одновременно требовать защиты от них со стороны другой радиоэлектроники.

Но при использовании устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам, помехи могут появляться.

Уточняется, что к устройствам малого радиуса действия относят Wi-Fi-роутеры, радионаушники, а также охранную радиосигнализацию.

Кстати, эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон и не «убить» батарею.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость