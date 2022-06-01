Россияне массово жалуются на сбой в работе беспроводных наушников

Многие россияне пожаловались на сбои в работе беспроводных наушников, передают « Известия ». Это связано с большим количеством девайсов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Беспроводные наушники периодически отключаются от телефона. И, кроме того, возникают проблемы со звуком.

По словам Муртазина, Bluetooth-устройства все чаще используют диапазон 2,4 ГГц, емкость которого ограничена. Так, гаджеты «мешают» друг другу.

«Одно из известных проблемных мест — угол Никольской улицы и Красной площади в Москве, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и других местах скопления пользователей», — подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group.

В Минцифры объяснили, что устройства малого радиуса действия не должны создавать помех и одновременно требовать защиты от них со стороны другой радиоэлектроники.

Но при использовании устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам, помехи могут появляться.

Уточняется, что к устройствам малого радиуса действия относят Wi-Fi-роутеры, радионаушники, а также охранную радиосигнализацию.

Кстати, эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон и не «убить» батарею.