17 мая
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Полезные советы

Эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон и не «убить» батарею

Смартфон не следует использовать во время зарядки, рассказал радио Sputnik IT-эксперт и техноблогер Виктор Смирнов.

Телефон, зарядка.
Телефон, зарядка.
СС0

По словам Смирнова, аккумулятор прослужит дольше, если не разряжать его полностью. Также смартфон лучше не подключать к электропитанию на всю ночь.

Чтобы не «убить» батарею, IT-эксперт рекомендует поддерживать заряд 20−80%.

«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% — поставили на зарядку, увидели 80% — сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», — отметил Виктор Смирнов.

Он добавил, что не стоит пользоваться смартфоном на зарядке. Батарея подвергается повышенным нагрузкам, когда одновременно накапливает и расходует заряд, и этом может привести к уменьшению ее емкости.

«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять 2% емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора», — сказал Смирнов.

А вот, чтобы ускорить зарядку, он предложил выключать телефон: «Так будет быстрее всего». Кроме того, можно включить темную тему.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если телефон потерялся.

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