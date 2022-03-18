Россияне начали скупать презервативы

Спрос вырос до 540,7 тысяч упаковок в натуральном выражении, в денежном вырос на 32% до 184,1 млн рублей, пишут «Известия».
Рост спроса подтвердили и в исследовательской компании NielsenIQ — за первую неделю марта продажи контрацептивов выросли в денежном выражении на 11,4%. Хотя за последний год спрос на продукцию снижался на 4%.
На Ozon в первой половине марта продажи презервативов выросли на 33% - наиболее популярны упаковки по 12,18 и 30 штук. С 1 по 14 марта 2022 года продажи презервативов на Wildberries выросли на 170% год к году.
Средняя цена упаковок по 12−15 презервативов — около 400−600 рублей.
«Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены», — заявила совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина.
Ряд поставщиков остановили поставки контрацептивов, так как нет ясности ни с возможностью получения следующих партий товара, ни с ценовой политикой производителей, рассказала она.
Увеличение спроса на презервативы может быть связано с ожиданиями увеличения стоимости из-за курса доллара, также полагают специалисты.
Ранее алтайский Минздрав попросил не волноваться из-за дефицита лекарств и их подорожания.