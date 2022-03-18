18 марта
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Потребитель

Россияне начали скупать презервативы

Исследователи DSM Group выяснили, что россияне начали скупать презервативы — с 28 февраля по 6 марта аптеки продали средств барьерной защиты на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Презерватив. Пара.
Презерватив. Пара.
СС0

Спрос вырос до 540,7 тысяч упаковок в натуральном выражении, в денежном вырос на 32% до 184,1 млн рублей, пишут «Известия».

Рост спроса подтвердили и в исследовательской компании NielsenIQ — за первую неделю марта продажи контрацептивов выросли в денежном выражении на 11,4%. Хотя за последний год спрос на продукцию снижался на 4%.

На Ozon в первой половине марта продажи презервативов выросли на 33% - наиболее популярны упаковки по 12,18 и 30 штук. С 1 по 14 марта 2022 года продажи презервативов на Wildberries выросли на 170% год к году.

Средняя цена упаковок по 12−15 презервативов — около 400−600 рублей.

«Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены», — заявила совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина.

Ряд поставщиков остановили поставки контрацептивов, так как нет ясности ни с возможностью получения следующих партий товара, ни с ценовой политикой производителей, рассказала она.

Увеличение спроса на презервативы может быть связано с ожиданиями увеличения стоимости из-за курса доллара, также полагают специалисты.

Ранее алтайский Минздрав попросил не волноваться из-за дефицита лекарств и их подорожания.

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