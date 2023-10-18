18 октября
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Россияне назвали сумму, которая требуется для обновления квартиры

Почти каждый пятый россиянин запланировать сделать ремонт или обновить интерьер в своей квартире до конца 2023 года, передает Lenta.ru.

Рулон обоев.
Рулон обоев.
pixabay.com

В исследовании приняли участие более полутора тыс. россиянин со всех регионов.

Обычно люди хотят обносить кухонную мебель - 36% опрошенных, а также детскую комнату (30%).

Отмечается, что более четверти жителей России собираются уложиться в 100-150 тыс. рублей. Однако другая часть респондентов хочет изменить интерьер в пределах 50 тыс. рублей.

Люди меняют интерьер в трех случаях:

  • старая мебель надоела и хочется чего-то нового;
  • поломка или потеря свежего вида;
  • переезд в новое жилье.

В среднем россияне делают ремонт раз в пять-семь лет.

Ранее сообщалось, что алтайским городам и селам выделили 140 млн рублей на ремонт дорог.

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