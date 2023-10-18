Россияне назвали сумму, которая требуется для обновления квартиры

В исследовании приняли участие более полутора тыс. россиянин со всех регионов.
Обычно люди хотят обносить кухонную мебель - 36% опрошенных, а также детскую комнату (30%).
Отмечается, что более четверти жителей России собираются уложиться в 100-150 тыс. рублей. Однако другая часть респондентов хочет изменить интерьер в пределах 50 тыс. рублей.
Люди меняют интерьер в трех случаях:
- старая мебель надоела и хочется чего-то нового;
- поломка или потеря свежего вида;
- переезд в новое жилье.
В среднем россияне делают ремонт раз в пять-семь лет.
Ранее сообщалось, что алтайским городам и селам выделили 140 млн рублей на ремонт дорог.