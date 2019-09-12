Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Российская треска с мышьяком занесена в «черный список»

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух марок повышенную концентрацию мышьяка.

Рыба.
Рыба.
СС0

Специалисты провели контрольную закупку трески российского производства пяти разных марок.

В одном образце содержание мышьяка превысило допустимое значение в три раза. У второй марке обнаружили превышение в 1,6 раза.

«В остальных образцах содержание мышьяка совсем небольшое и соответствует требованиям безопасности», — добавили в ведомстве.

Рыба, в которой обнаружили опасное вещество, занесена в «черный список», пишет ura.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка может привести к развитию рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперты «Роскачества» обнаружили токсины в сухих завтраках.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость