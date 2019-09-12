Российская треска с мышьяком занесена в «черный список»

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух марок повышенную концентрацию мышьяка.

Специалисты провели контрольную закупку трески российского производства пяти разных марок.

В одном образце содержание мышьяка превысило допустимое значение в три раза. У второй марке обнаружили превышение в 1,6 раза.

«В остальных образцах содержание мышьяка совсем небольшое и соответствует требованиям безопасности», — добавили в ведомстве.

Рыба, в которой обнаружили опасное вещество, занесена в «черный список», пишет ura.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка может привести к развитию рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперты «Роскачества» обнаружили токсины в сухих завтраках.