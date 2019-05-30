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Российские банки переходят на push-уведомления

Российские банки начали заменять СМС-рассылки для своих клиентов push-уведомлениями — такая альтернативная система оповещений поможет банкам сэкономить, пишет РБК.

Телефон. iPhone.
Телефон. iPhone.
СС0

У крупнейших российских банков доля push-уведомлений при информировании клиентов уже достигает 15−30%.

Банкирам нужна альтернатива СМС-рассылкам, цены на которые постоянно растут. Кредитные организации платят сотовым операторам за отправку каждого СМС. За последние несколько лет эта плата выросла примерно с 0,03 до 0,7−1 рубля за одно СМС, пишет bfm.ru.

Всего — по данным компании AC&M Consulting — в 2018 году банки потратили на рассылку СМС около 20 млрд рублей.

Ранее россиян предупредили о рисках потерять деньги из-за SMS-сообщений.

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