Российские банки переходят на push-уведомления

У крупнейших российских банков доля push-уведомлений при информировании клиентов уже достигает 15−30%.
Банкирам нужна альтернатива СМС-рассылкам, цены на которые постоянно растут. Кредитные организации платят сотовым операторам за отправку каждого СМС. За последние несколько лет эта плата выросла примерно с 0,03 до 0,7−1 рубля за одно СМС, пишет bfm.ru.
Всего — по данным компании AC&M Consulting — в 2018 году банки потратили на рассылку СМС около 20 млрд рублей.
Ранее россиян предупредили о рисках потерять деньги из-за SMS-сообщений.