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Российские банкиры описали портерт «идеального» ипотечного заемщика

Российские банки охотнее выдадут ипотечный кредит тем заемщикам, которые готовы оплатить пятую часть стоимости жилья в качестве первоначального взноса. А также тем, чья работа не зависит от ситуации в мире, рассказали эксперты РИА «Новости».

Ключи. Квартира. Автомобиль
Ключи. Квартира. Автомобиль
unsplash.com

Как пояснил изданию директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин, для погашения ипотеки заемщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает стабильность в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы вне зависимости от экономической ситуации в стране и мире.

«Идеальный заемщик» по словам экспертов, это женатый мужчина в возрасте от 27 до 50 лет (то есть, старше призывного возраста и до последней смены паспорта).

«Почему мужчина? Здесь все просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше», — отметил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

Так же банкиры отмечают, что не имеет значения, работает клиент в государственной, или же частной структуре. Важнее его зарплата, перспективы продвижения в карьере, а также наличие ликвидного имущества, которое можно будет взыскать.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 28 место в списке из 30 регионов, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.

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