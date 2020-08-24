Алтайский край попал в список регионов, в которых жители чаще всего берут ипотеку

Алтайский край занял 28 место в списке из 30 регионов, в которых россияне чаще всего берут ипотеку. Об этом пишет РИА Новости. В качестве основного показателя авторы рейтинга использовали соотношение числа выданных кредитов за последние с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года к численности экономически активного населения.