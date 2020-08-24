Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край попал в список регионов, в которых жители чаще всего берут ипотеку

Алтайский край занял 28 место в списке из 30 регионов, в которых россияне чаще всего берут ипотеку. Об этом пишет РИА Новости. В качестве основного показателя авторы рейтинга использовали соотношение числа выданных кредитов за последние с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года к численности экономически активного населения.

Ипотека.
Ипотека.
CC0

Так, в Алтайском крае за последний год на тысячу жителей выдали 19,4 ипотечных кредита.

Средняя сумма ипотеки составила 1,66 млн рублей.

Лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. Там в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит. Аутсайдером стала Республика Ингушетия (0,9 кредита).

По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки будет нарастать по мере продолжения снижения ставок, а также из-за постепенного восстановления экономики и потребительской уверенности.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке и полностью бесплатном обслуживании кредита, составляет около 40%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость