Алтайский край попал в список регионов, в которых жители чаще всего берут ипотеку

Так, в Алтайском крае за последний год на тысячу жителей выдали 19,4 ипотечных кредита.
Средняя сумма ипотеки составила 1,66 млн рублей.
Лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ. Там в среднем примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит. Аутсайдером стала Республика Ингушетия (0,9 кредита).
По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки будет нарастать по мере продолжения снижения ставок, а также из-за постепенного восстановления экономики и потребительской уверенности.
Ранее сообщалось, что доля россиян, которые не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке и полностью бесплатном обслуживании кредита, составляет около 40%.