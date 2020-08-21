Мутко заявил, что 40% россиян не способны взять ипотеку. И предложил решение

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40 процентов все равно будут неспособны взять ипотеку», — считает Виталий Мутко.
По мнению главы Дом. РФ, для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда.
«Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей „очередников“, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», — пояснил Мутко.
Он назвал и другие инструменты для повышения качества жилья, в том числе развитие индивидуального жилищного строительства, а также создание инфраструктуры в российских регионах.
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