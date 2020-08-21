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Недвижимость

Мутко заявил, что 40% россиян не способны взять ипотеку. И предложил решение

Доля россиян, которые не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке и полностью бесплатном обслуживании кредита, составляет около 40%. Об этом заявил гендиректор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко, передает «Интерфакс».

Виталий Мутко.
Виталий Мутко.
rfs.ru

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40 процентов все равно будут неспособны взять ипотеку», — считает Виталий Мутко.

По мнению главы Дом. РФ, для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда.

«Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей „очередников“, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», — пояснил Мутко.

Он назвал и другие инструменты для повышения качества жилья, в том числе развитие индивидуального жилищного строительства, а также создание инфраструктуры в российских регионах.

Ранее эксперты объяснили, почему программа сельской ипотеки в Алтайском крае идет со скрипом.

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