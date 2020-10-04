Российские банкиры описали портрет «идеального» ипотечного заемщика

Российские банки охотнее выдадут ипотечный кредит тем заемщикам, которые готовы оплатить пятую часть стоимости жилья в качестве первоначального взноса. А также тем, чья работа не зависит от ситуации в мире, рассказали эксперты РИА «Новости» .

Как пояснил изданию директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин, для погашения ипотеки заемщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает стабильность в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы вне зависимости от экономической ситуации в стране и мире.

«Идеальный заемщик» по словам экспертов, это женатый мужчина в возрасте от 27 до 50 лет (то есть, старше призывного возраста и до последней смены паспорта).

«Почему мужчина? Здесь все просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше», — отметил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

Так же банкиры отмечают, что не имеет значения, работает клиент в государственной, или же частной структуре. Важнее его зарплата, перспективы продвижения в карьере, а также наличие ликвидного имущества, которое можно будет взыскать.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 28 место в списке из 30 регионов, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.