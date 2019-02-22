Российские власти признали «девяток» яиц законным

Минпромторг не нашел ничего незаконного в том, чтобы в России продавали «девяток» яиц, передает ТАСС. Министерство не видит никаких нарушений, если в упаковке будет не 10 яиц.

Также в ведомстве заявили, что фасовка любого другого продукта в тару дробного объема (например, 850 мл молока или хлеб весом 300 г) не может считаться обманом потребителей, если фактическое количество товара соответствует указанному на этикетке.

Такой ответ заместителя министра Виктора Евтухова пришел на обращение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, которое народный избранник отправил в Минпромторг в январе 2019 года, когда в России разразился скандал с выпуском яиц в упаковке по девять штук. Нестандартные кассеты яиц начал производить удмуртская птицефабрика «Вараксино»

Замминистра Евтухов говорит, что ведомство в этом вопросе ориентируется на требования технического регламента Таможенного союза, который определяет, что маркировка продукции должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. В то же время требований к фасовке продукции в фиксированном объеме техрегламент не содержит.

Виктор Евтухов,

замглавы Минпромторга:

Соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов.

Депутат считает это формализмом

Однако депутат Дектярев называет такой подход к проблеме формальным:

Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов? А пенсионеры и вовсе могут не заметить недовес, так как выросли на советских ГОСТах, когда молоко не продавали по 950 мл. Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях.

По его мнению, вопрос приведения фасовки продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, к единому стандарту требует решения.

Что ответили антимонопольщики

Также депутат Дектярев обратился с аналогичным запросом в ФАС. Антимонопольщики также не нашли никакого нарушения в фасовке девяти яиц. Однако там посчитали, что «подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей», но за этим должно следить другое ведомство — Роспотребнадзор, сообщили в антимонопольной службе.