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Российским школьникам будут продавать билеты на поезд за полцены

Билеты на поезд российским школьникам в летний сезон будут продаваться за половину стоимости. Это делается ради повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

Скидку в размере 50% предоставят детям в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Билеты с дисконтом можно купить в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны второго и третьего классов, курсирующие по всей территории России, пишет bfm.ru. Приобрести льготный билет можно в кассах и на сайте РЖД.

Барнаул — Сочи

Ранее сообщалось, что поезд в Сочи будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула. Об этом рассказал Алексей Булгаков, заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре.

Кроме того, поезд, который ходил по маршруту Новосибирск — Бийск, теперь будет отправляться из Томска.

Удлинение маршрутов позволит расширить географию перевозок на курорты Алтайского края.

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