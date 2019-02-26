Правительство начнет массовые проверки качества колбасы и сыра

Роспотребнадзор, Роскачество и Россельхознадзор подготовят список производителей мяса птицы, вареных колбас и сыров для проведения лабораторных исследований, чтобы проверить качество и безопасность этой продукции в стране. Планируется выяснить долю фальсификата на рынке, установить случаи использования антибиотиков в продукции.

Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев, пишут «Ведомости».

Чтобы избежать расхождения данных, Россельхознадзор и Роспотребнадзор будут совместно проводить исследования в своих лабораториях. Роскачество будет отвечать за отбор образцов, программу проверок и объединение информации.

Представитель Минсельхоза пояснил изданию, что инициатива направлена на повышение качества продуктов. О результатах будет доложено в правительство РФ, сообщил представитель Гордеева.

В 2018 году Россельхознадзор выявил нарушения в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции, пишет bfm.ru. В свою очередь, данные на сайте Роспотребнадзора отличаются — 8% сыра и 2% мяса и мясной продукции не соответствовали норме.

Представитель ведомства Юлия Мелано пояснила, что Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор — на предприятиях и складах.

Антибиотики в молочной продукции

Специалисты отмечают — регулярное употребление продукции с антибиотиками ничего хорошего не несет.

Марият Мухина,

диетолог , рефлексотерапевт , доктор медицинских наук:

Если регулярно употреблять молочные продукты с такой «добавкой», то чувствительность бактерий к лекарствам снижается. Антибиотики, которые содержатся в молочных продуктах и попадают из них в наш организм, «тренируют» бактерии и вирусы. И те становятся невосприимчивыми к действию лекарств. В дальнейшем, в случае болезни, назначенные врачом антибиотики могут не оказать нужного эффекта.

Больные коровы

Самый простой путь попадания препаратов в готовую продукцию — через молоко больных коров, которые на момент дойки находятся на антибактериальном лечении.

По санитарным правилам молоко не только от больных, но и от уже вылеченных коров в течение 5−10 дней должно уничтожаться. И это минимальный срок, необходимый для вывода препаратов из организма животного. Но при общем недостатке молока, когда крупные производители скупают буквально все подряд, фермеры просто разбавляют молоко от нормальных коров молоком с антибиотиками.