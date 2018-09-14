Разбор. Откуда в алтайской молочной продукции антибиотики и стоит ли ее есть

1 Откуда в сыром молоке появляются антибиотики?

Самый простой путь попадания препаратов в готовую продукцию — через молоко больных коров, которые на момент дойки находятся на антибактериальном лечении. По санитарным правилам молоко не только от больных, но и от уже вылеченных коров в течение 5−10 дней должно уничтожаться. И это минимальный срок, необходимый для вывода препаратов из организма животного. Но при общем недостатке молока, когда крупные производители скупают буквально все подряд, фермеры просто разбавляют молоко от нормальных коров молоком с антибиотиками. Да, концентрация препарата в молоке стала меньше, но антибиотики никуда не делись.

Главный технолог одного из молочных предприятия Алтайского края пояснил, что в осеннее время, когда скот возвращают на стойловое содержание, при котором часто происходят всплески заболеваемости, количество сырого молока с антибиотиками возрастает.