Разбор. Откуда в алтайской молочной продукции антибиотики и стоит ли ее есть

Самый простой путь попадания препаратов в готовую продукцию — через молоко больных коров, которые на момент дойки находятся на антибактериальном лечении. По санитарным правилам молоко не только от больных, но и от уже вылеченных коров в течение 5−10 дней должно уничтожаться. И это минимальный срок, необходимый для вывода препаратов из организма животного. Но при общем недостатке молока, когда крупные производители скупают буквально все подряд, фермеры просто разбавляют молоко от нормальных коров молоком с антибиотиками. Да, концентрация препарата в молоке стала меньше, но антибиотики никуда не делись.
Главный технолог одного из молочных предприятия Алтайского края пояснил, что в осеннее время, когда скот возвращают на стойловое содержание, при котором часто происходят всплески заболеваемости, количество сырого молока с антибиотиками возрастает.
Как пояснил altapress.ru Александр Майоров, директор Сибирского НИИ сыроделия, такие ситуации на молочных предприятиях возможны из-за ошибки на этапе приемки сырья. Проверки поступаемого молока на антибиотики по правилам проводятся раз в 10 дней. При этом поставщик обязан известить переработчика, если на животноводческом комплексе проводилась вакцинация животных с использованием препаратов-антибиотиков.
Также проникновение сырого молока с «добавкой» может произойти по техническим причинам. Порой следы от антибиотиков настолько малы по своей концентрации, что лабораторное оборудование на заводе их просто не замечает.
Бывают и такие случае, когда предприятия намеренно «закрывают глаза» на некачественное сырье. И это несмотря на то, что за подобные нарушения грозят нешуточные санкции.
По словам Александра Майорова, в поступлении такого молока завод точно не заинтересован. Сырье, в составе которого есть антибиотик, в процессе изготовления может не свернуться до нужной консистенции.
«Роскачество» подробно разъяснило этот вопрос. Оказалось, что из 95 образцов творога 11 оказались с серьезными нарушениями: в них превышено содержание антибиотиков группы амфениколов, тетрациклиновой группы и пенициллинов. Эта продукция была сразу забракована.
Больше половины проверенного творога — со следами антибиотика, но количество этих веществ не превышают норм, установленных законом. Поэтому формально производители этих товаров не считаются нарушителями, но такой творог не сможет претендовать на российский Знак качества. Среди таких образцов как раз и оказался алтайский творог «Лакт». Формально его производитель «Барнаульский молочный комбинат» ничего не нарушил.
Лариса Абдуллаева,
руководитель группы стандартизации «Молочного союза России»:
Остатки ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков, контролируемые в молочной продукции, настолько малы, что определить их в молоке можно только очень сложными лабораторными методами. При этом чувствительность таких методов исследований тоже должна быть очень высокая, например, на уровне трех десятитысячных миллиграмма в одном килограмме продукта, в частности, для хлорамфеникола. Такое точное лабораторное оборудование доступно, к сожалению, не на всех молочных заводах.
Специалисты отмечают, регулярное употребление продукции с антибиотиками ничего хорошего не несет.
Марият Мухина,
диетолог, рефлексотерапевт, доктор медицинских наук:
Если регулярно употреблять молочные продукты с такой «добавкой», то чувствительность бактерий к лекарствам снижается. Антибиотики, которые содержатся в молочных продуктах и попадают из них в наш организм, «тренируют» бактерии и вирусы. И те становятся невосприимчивыми к действию лекарств. В дальнейшем, в случае болезни, назначенные врачом антибиотики могут не оказать нужного эффекта.