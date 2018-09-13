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«Роскачество» проверило барнаульский творог

13 сентября система «Роскачества» обнародовала данные масштабного исследования творога отечественного производства, в ходе которого изучили 73 образца различных торговых марок. Среди них есть продукция и из Алтайского края.

Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Олег Богданов

Под проверку «Роскачества» попал творог «Лакт» с массовой долей жира 9% от «Барнаульского молочного комбината». Образец купили в новосибирском супермаркете «Лента».

В твороге не обнаружили в количествах, опасных для здоровья, нитритов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия). Однако в образце присутствовали следы антибиотиков тетрациклина, стрептомицина и метаболита фуразолидона.

Из сообщения «Роскачества»:

Молоко, из которого он был приготовлен, качественное и пастеризованное — об этом говорит показатель фосфатазы. В составе творога нет сои, фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме. Это свидетельствует о том, что в нем нет растительных жиров. В твороге достаточное количество молочнокислых бактерий.

Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Олег Богданов

Несмотря на обнаруженные следы антибиотиков, «Роскачество» оказалось лояльным к алтайскому творогу и поставило ему оценку 4,45 из 5 возможных.

Что еще проверялось?

В последнее время «Роскачество» активно взялось за отечественное продовольствие. При чем проверяются образцы не только федеральных компаний, но и региональных.

За три последних месяца было проверено алтайское сливочное масло от «Киприно» и барнаульский хлеб.

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