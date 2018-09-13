«Роскачество» проверило барнаульский творог

13 сентября система «Роскачества» обнародовала данные масштабного исследования творога отечественного производства, в ходе которого изучили 73 образца различных торговых марок. Среди них есть продукция и из Алтайского края.

Как на Алтае производят творог по инновационной технологии

Под проверку «Роскачества» попал творог «Лакт» с массовой долей жира 9% от «Барнаульского молочного комбината». Образец купили в новосибирском супермаркете «Лента».

В твороге не обнаружили в количествах, опасных для здоровья, нитритов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия). Однако в образце присутствовали следы антибиотиков тетрациклина, стрептомицина и метаболита фуразолидона.

Из сообщения «Роскачества»:

Молоко, из которого он был приготовлен, качественное и пастеризованное — об этом говорит показатель фосфатазы. В составе творога нет сои, фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме. Это свидетельствует о том, что в нем нет растительных жиров. В твороге достаточное количество молочнокислых бактерий.

Как на Алтае производят творог по инновационной технологии Олег Богданов

Несмотря на обнаруженные следы антибиотиков, «Роскачество» оказалось лояльным к алтайскому творогу и поставило ему оценку 4,45 из 5 возможных.

Что еще проверялось?

В последнее время «Роскачество» активно взялось за отечественное продовольствие. При чем проверяются образцы не только федеральных компаний, но и региональных.

За три последних месяца было проверено алтайское сливочное масло от «Киприно» и барнаульский хлеб.