Росстат: цены на бензин в Алтайском крае ниже среднероссийских

Стоимость бензина в Алтайском крае ниже, чем в средняя по России и остается одной из самых низких в Сибирском федеральном округе. А цена на дизтопливо выше, чем в среднем по стране. Такие данные содержатся в еженедельном отчете о средних потребительских ценах на ГСМ по регионам России.