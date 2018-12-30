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Росстат: цены на бензин в Алтайском крае ниже среднероссийских

Стоимость бензина в Алтайском крае ниже, чем в средняя по России и остается одной из самых низких в Сибирском федеральном округе. А цена на дизтопливо выше, чем в среднем по стране. Такие данные содержатся в еженедельном отчете о средних потребительских ценах на ГСМ по регионам России.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным на 24 декабря Алтайский край занимает первое место среди регионов СФО по минимательной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки АИ-95 и пятое место по бензину марки АИ-92.

Стоимость бензина в России (первая цифра) и Алтайском крае

  • Бензин автомобильный: 43,42 рублей — 41,04 рублей
  • АИ-92: 41,48 рублей — 40,34 рублей
  • АИ-95: 44,77 рублей — 42,22 рублей
  • АИ-98: 50,43 рублей — 47,84 рублей
  • Дизтопливо: 46,66 рублей — 46,92 рублей

Напомним, по подсчетам регионального минсельхоза, бензин в Алтайском крае за год подорожал на 16%, дизельное топливо — на 25%.

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