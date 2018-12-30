Росстат: цены на бензин в Алтайском крае ниже среднероссийских

По данным на 24 декабря Алтайский край занимает первое место среди регионов СФО по минимательной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки АИ-95 и пятое место по бензину марки АИ-92.
Стоимость бензина в России (первая цифра) и Алтайском крае
- Бензин автомобильный: 43,42 рублей — 41,04 рублей
- АИ-92: 41,48 рублей — 40,34 рублей
- АИ-95: 44,77 рублей — 42,22 рублей
- АИ-98: 50,43 рублей — 47,84 рублей
- Дизтопливо: 46,66 рублей — 46,92 рублей
Напомним, по подсчетам регионального минсельхоза, бензин в Алтайском крае за год подорожал на 16%, дизельное топливо — на 25%.