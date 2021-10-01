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Потребитель

Рост тарифов на электроэнергию ожидает россиян

Тарифы на электроэнергию в России в 2022—2024 годах будут расти на 5% ежегодно, сообщает ТАСС.

Свет. Электричество.
Свет. Электричество.
СС0

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — отмечается в материалах к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

За это же время регулируемые тарифы сетевых организаций на передачу электроэнергии для всех, кроме населения, в 2022 году вырастут в среднем на 3,8%.

На розничном рынке электроэнергии цены для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут в среднем на 4,7%, а в 2023—2024 годах — на 2,1%, пишет «Росбалт».

В России хотят сделать тарифы на ЖКУ экономически обоснованными, сообщали «Известия». При этом гражданам предлагается оказывать адресную поддержку.

По данным издания, проработку вопроса вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на электроэнергию в Сибири.

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