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Рост цен на топливо может вызвать подорожание продуктов в России

Представители нескольких отраслевых ассоциаций написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предупредили о возможном росте цен, сообщает «Коммерсантъ».

Продукты, покупатель.
Продукты, покупатель.
Анна Зайкова, altapress.ru

Среди авторов послания — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие. Они указывают, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания.

О грядущем повышении цен транспортные компании уже начали предупреждать партнеров. Издание упоминает сеть одежды Sela и крупного производителя продуктов.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предположил, что за счет издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1−8% в зависимости от категории. Быстрей всего, по его словам, на рост затрат на логистику отреагирует сегмент скоропортящихся продуктов.

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