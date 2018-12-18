Рост цен на топливо может вызвать подорожание продуктов в России

Среди авторов послания — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз» и другие. Они указывают, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к тому, что цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%. Это в свою очередь скажется на розничных ценах на товары, в том числе и на продукты питания.

О грядущем повышении цен транспортные компании уже начали предупреждать партнеров. Издание упоминает сеть одежды Sela и крупного производителя продуктов.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предположил, что за счет издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1−8% в зависимости от категории. Быстрей всего, по его словам, на рост затрат на логистику отреагирует сегмент скоропортящихся продуктов.