15 августа
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«Ростелеком» зашел с цифровыми услугами еще в 16 алтайских сел

«Ростелеком» в июле построил волоконно-оптические линии связи в 16 посёлках и деревнях Алтайского края. Современные цифровые сети появились в том числе в сёлах Гилев-Лог и Сидоровка Романовского района, Крутой Яр и имени Мамонтова Поспелихинского района, Гонохово и Гилевка Завьяловского района.

«Ростелеком» зашел с цифровыми услугами еще в 16 алтайских сел.
«Ростелеком» зашел с цифровыми услугами еще в 16 алтайских сел.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Самый большой объем работы оператор провел в Гонохово и селе имени Мамонтова, охватив оптической сетью 564 и 538 домохозяйств соответственно. В Гилевке и Сидоровке компания построила распределительную сеть для более 400 домов в каждом.

- Мы продолжаем модернизацию сети и перевод сельчан с медных линий связи на оптические. Сохранять высокий темп работ позволяет технический потенциал компании и помощь подрядных организаций, благодаря чему строительство идет одновременно в нескольких районах края. Напомню, что в 2022 году новая распределительная сеть появилась в 97 селах. В этом году планируем охватить ею 126 сел, — заявил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Ростелеком» на базе организованного интернета на скорости до 200 Мбит/с предлагает сельчанам разнообразные цифровые услуги: видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, домашнее и уличное видеонаблюдение, образовательный портал «Лицей», умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», специальный тариф для геймеров с мощным роутером. Разовый платеж за подключение к сети и стоимость оборудования можно внести в рассрочку на два года.

С начала 2023 года доступ к интернету «Ростелекома» по оптической технологии PON открыт уже в 78 населенных пунктах Алтайского края. Возможность пользоваться цифровыми сервисами получили больше 15 тысяч сельских жителей.

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