30 мая
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул»: качество питьевой воды под круглосуточным контролем нашей лаборатории

Лаборатория «Росводоканал Барнаул» круглосуточно следит, чтобы вода в кранах жителей города и пригорода соответствовала всем необходимым требованиям СанПиН. Исследования поводятся точно по графику — порядка 500 в сутки, а в период паводка это число может увеличиваться в два-три раза. Такой контроль позволяет подавать в краны жителей чистую и безопасную холодную воду.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Но не все пользуются водой из централизованной системы водоснабжения или обслуживаемых предприятием артезианских водозаборов. Есть и другие источники жизненно важного ресурса — скважины, самостоятельно пробуренные собственниками для личного пользования. Качество такой воды гарантировать можно только после соответствующих исследований.

«Питьевая вода в централизованной системе водоснабжения должна соответствовать требованиям СанПиН, и мы регулярно следим за этим. Но если вы получаете воду из источников, которые пробурили самостоятельно, то её лучше проверить, несмотря на внешнюю прозрачность и приятный вкус. Проверка такой воды позволит обезопасить себя и своих близких», — рассказала начальник центральной аналитической лаборатории «Росводоканал Барнаул» Татьяна Шималина.

В воде из скважины могут содержаться примеси металлов, а также вредные для здоровья инфекции. Кроме того, при планировании установки системы фильтрации по результатам анализа можно будет подобрать наиболее подходящие фильтры или отказаться от них совсем за ненадобностью.

«Для жителей частного сектора, использующих воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, мы рекомендуем проведение лабораторных исследований химического и бактериологического состава не менее одного раза в год. Промышленным предприятиям и организациям проведение исследования воды пригодится в целях производственного контроля за соблюдением нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод», — добавила Татьяна Шималина.

Результаты исследования готовятся в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ. Получить консультацию специалиста и уточнить всю необходимую информацию можно по номерам:

  • 50−01−01 (центр обслуживания абонентов),
  • 28−29−90 (отдел продаж),
  • 50−09−23 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа питьевой воды),
  • 50−07−96 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа сточной воды).
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