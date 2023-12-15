Росводоканал Барнаул напоминает абонентам об акции «В новый год без долгов»

Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих не сложных условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты водоснабжения и водоотведения, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
Принять участие в акции и списать пени могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом, в отношении которых не было судебных взысканий.
По условиям акции погасить задолженность нужно за период не менее 2 месяцев, после этого подтвердить факт оплаты, обратившись в водоканал по телефону кол-центра 500-101, или лично в офисе приема абонентов по адресу пр. Калинина, 116.
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