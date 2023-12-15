15 декабря
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Росводоканал Барнаул напоминает абонентам об акции «В новый год без долгов»

Росводоканал Барнаул напоминает абонентам об акции «В новый год без долгов», которая продлится до конца года.

Квитанция, деньги.
Квитанция, деньги.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих не сложных условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты водоснабжения и водоотведения, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Принять участие в акции и списать пени могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом, в отношении которых не было судебных взысканий.

По условиям акции погасить задолженность нужно за период не менее 2 месяцев, после этого подтвердить факт оплаты, обратившись в водоканал по телефону кол-центра 500-101, или лично в офисе приема абонентов по адресу пр. Калинина, 116.

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