Росводоканал Барнаул напоминает абонентам об акции «В новый год без долгов»

Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих не сложных условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты водоснабжения и водоотведения, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.