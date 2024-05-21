Росводоканал Барнаул: остерегайтесь мошенников

В краевой столице по многоквартирным домам ходят люди в форме с надписью «водоканал», которые представляются специалистами по внутренним сетям. Росводоканал Барнаул предупреждает: в штате предприятия таких специалистов нет, внутридомовые сети обслуживают УК и ТСЖ.