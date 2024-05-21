Росводоканал Барнаул: остерегайтесь мошенников

Наши специалисты не задают вопросов по качеству воды абонентам, ведь лаборатория предприятия круглосуточно проводит исследования и все данные у нас есть, — пояснил генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.
Специалисты инспекции водных ресурсов иногда проводят обходы домов, которые находятся на прямых договорах с водоканалом. Если абонент сомневается, кто перед ним — сотрудник компании или мошенник, он может обратиться за уточнением по номеру 500-101.
Будьте внимательны, не открывайте двери и не сообщайте личную информацию посторонним.
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