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Росводоканал Барнаул: остерегайтесь мошенников

В краевой столице по многоквартирным домам ходят люди в форме с надписью «водоканал», которые представляются специалистами по внутренним сетям. Росводоканал Барнаул предупреждает: в штате предприятия таких специалистов нет, внутридомовые сети обслуживают УК и ТСЖ.

«Росводоканал Барнаул».
«Росводоканал Барнаул».
Источник: компания «Росводоканал Барнаул».

Наши специалисты не задают вопросов по качеству воды абонентам, ведь лаборатория предприятия круглосуточно проводит исследования и все данные у нас есть, — пояснил генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

Специалисты инспекции водных ресурсов иногда проводят обходы домов, которые находятся на прямых договорах с водоканалом. Если абонент сомневается, кто перед ним — сотрудник компании или мошенник, он может обратиться за уточнением по номеру 500-101.

Будьте внимательны, не открывайте двери и не сообщайте личную информацию посторонним.

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