Росводоканал Барнаул призывает горожан остерегаться мошенников.

В интернет-пабликах краевой столицы появились сообщения о том, что по квартирам ходят люди, которые представляются сотрудниками водоканала и предлагают пенсионерам купить фильтры для воды. Росводоканал Барнаул предупреждает, что сотрудники ресурсоснабжающей организации так не поступают — не продают фильтры и не приходят в дома горожан без предварительного звонка.

Холодная вода в кране барнаульцев чистая и безопасная. Поэтому смысла в установке дополнительных ступеней очистки в квартире нет. В принципе, для личного успокоения человек может использовать фильтры, но хотелось бы ещё раз напомнить барнаульцам, что порой фильтры могут сделать только хуже — если не менять вовремя катриджи. Пожалуйста, обращайте внимание на рекомендации производителей по замене, — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Стоит отметить, что зачастую барнаульцы находят в почтовых ящиках листовки, в которых сообщается о необходимости срочной поверки или замены счетчика.

Такие извещения, как и предложения купить фильтры — попытка навязать жителям то, в чем нет необходимости. Пожалуйста, не верьте сомнительным организациям и их предложениям, а также предупредите об этом своих родственников и знакомых, — добавил Дмитрий Власов.

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