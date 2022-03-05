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«Росводоканал Барнаул»: своевременная оплата услуг — залог стабильной работы предприятия

«Росводоканал Барнаул» 356 дней в году в режиме 24/7 обеспечивает горожан чистой водой и отводит стоки. Специалисты компании делают всё, чтобы барнаульцы бесперебойно получали качественные услуги, а предприятие жизнеобеспечения краевой столицы работало в штатном режиме.

Вода.
Вода.
"Росводоканал Барнаул"

Стабильная работа водоканала, текущий, неотложный и капитальный ремонт сетей и модернизация объектов, находящихся на обслуживании предприятия, возможны только при условии своевременной оплаты услуг компании потребителями всех категорий: населением, юридическими лицами и бюджетными организациями.

«За счет полученных средств компания реализует мероприятия инвестиционной и производственной программ, модернизирует существующую коммунальную инфраструктуру и строит новые сети. Основная часть таких работ обычно проводится в весенне-летний период, хотя и в этом направлении мы работаем круглый год», — отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Для удобства потребителей водоканал предлагает различные способы взаимодействия для передачи показаний приборов учета, оплаты водоснабжения и канализации, а также заказа дополнительных услуг как в очном формате, так и в онлайн режиме.

Сегодня оплатить потребленные ресурсы физические лица могут, воспользовавшись следующими способами: приложение «РВК.Услуги», сайт компании, «Сбербанк-Онлайн», во фронт-офисе водоканала, в личном кабинете Системы «Город», в кассах банков и на «Почте России». Что касается юридических лиц — для них доступны личный кабинет на сайте компании, фронт-офис или перечисление на реквизиты водоканала.

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