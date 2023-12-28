Росводоканал предупреждает о последствиях смыва еды в унитаз

Жир от смытой в унитаз еды быстро оседает на трубах. Он образует слой, к которому липнут остатки пищи, бумага и прочее.
Остатки еды советуют складывать в пакет и выбрасывать в мусорное ведро.
Также в канализацию нельзя сбрасывать биологически неразлагаемые предметы.
При возникновении засоров горожане могут обратиться в водоканал по телефону 500-101.
Ранее водоканал напомнил о важности своевременной передачи показаний счетчиков. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.