Водоканал напоминает о важности своевременной передачи показаний счетчиков

Если показания отправляются своевременно — с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трёх месяцев расчёт производится по его среднему потреблению, а далее — по нормативу с применением повышающего коэффициента, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.