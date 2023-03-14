Русская поп-музыка

В целом российские новинки музыки, которые относятся к заявленному выше направлению, характеризуются следующими моментами:
- основной ориентир — это массовый пользователь;
- акцент на ритмичность и специфику вокала;
- упор на визуальное восприятие мелодий;
- основной сюжет чаще всего базируется на эмоциях.
Каждый согласится с тем, что время сейчас такое, что музыкальные вкусы людей меняются, поэтому и предложения другие. К счастью, сегодня каждый может слушать те слушать новинки песни, которые приходятся по душе больше остальных.
Востребованные направления отечественной поп-музыки
Как правило, это:
- Хип-хаус — сочетание хип-хопа и хауса. Предложено 20 лет назад в Америке, но востребованным направление начало быть в двухтысячных. В нашем государстве этот жанр выражается сочетанием речитатива и ритмичных мелодий в исполнении Лог Дога и прочих.
- Поп-рок — точно как предыдущий продукт, этот создан как следствие взаимодействия различных жанров. Композиции, как правило, имеют простую структуру, а также ряд фрагментов, следующих один за одним. Это позволяет без особенных сложностей запомнить песни, в частности, если скачать песни конкретного певца. От рока направление позаимствовало энергичность с выраженными партиями гитары. Среди востребованных певцов следует выделить Земфиру, Борзова, Зверей и прочих.
- Гиперпоп — обычные песни, яркие эффекты и звук, замиксованные так, что их не узнать.
- K-pop, J-pop — имеет азиатское происхождение, но поклонники разбросаны по всем континентам. Предлагают огромное количество одинаковых признаков, но здесь больше выражено воздействие западной музыки.
В заключение следует сказать о том, что сегодня наблюдается стремительное развитие и совершенствование поп-индустрии. Многие направления вновь вызывает особенный интерес пользователей, а некоторые начинают заявлять о себе под непосредственным воздействием других жанров. Это дает все шансы полагать, что в скором будущем человека ждет еще больше смелых и интересных треков и появление талантливых и креативных исполнителей.