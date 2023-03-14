14 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Русская поп-музыка

Что такое русская поп-музыка? Даже эксперты затрудняются ответить на этот вопрос. Дело в том, что под этим понятием прячется много направлений, кардинально отличающихся между собой. На текущий момент все чаще наблюдается тенденция к размытию границ различных понятий в этой отрасли. Вокалисты и группы достаточно смело относятся к экспериментам, поэтому миксуют разные стили, предлагая достаточно интересные произведения. Не составляет сложности находить слушателей — благодаря инновационным технологиям плоды их труда становится известны по всему миру через Интернет.

Наушники.
Наушники.
Фото: unsplash.com.

В целом российские новинки музыки, которые относятся к заявленному выше направлению, характеризуются следующими моментами:

  • основной ориентир — это массовый пользователь;
  • акцент на ритмичность и специфику вокала;
  • упор на визуальное восприятие мелодий;
  • основной сюжет чаще всего базируется на эмоциях.

Каждый согласится с тем, что время сейчас такое, что музыкальные вкусы людей меняются, поэтому и предложения другие. К счастью, сегодня каждый может слушать те слушать новинки песни, которые приходятся по душе больше остальных.

Востребованные направления отечественной поп-музыки

Как правило, это:

  1. Хип-хаус — сочетание хип-хопа и хауса. Предложено 20 лет назад в Америке, но востребованным направление начало быть в двухтысячных. В нашем государстве этот жанр выражается сочетанием речитатива и ритмичных мелодий в исполнении Лог Дога и прочих.
  2. Поп-рок — точно как предыдущий продукт, этот создан как следствие взаимодействия различных жанров. Композиции, как правило, имеют простую структуру, а также ряд фрагментов, следующих один за одним. Это позволяет без особенных сложностей запомнить песни, в частности, если скачать песни конкретного певца. От рока направление позаимствовало энергичность с выраженными партиями гитары. Среди востребованных певцов следует выделить Земфиру, Борзова, Зверей и прочих.
  3. Гиперпоп — обычные песни, яркие эффекты и звук, замиксованные так, что их не узнать.
  4. K-pop, J-pop — имеет азиатское происхождение, но поклонники разбросаны по всем континентам. Предлагают огромное количество одинаковых признаков, но здесь больше выражено воздействие западной музыки.

В заключение следует сказать о том, что сегодня наблюдается стремительное развитие и совершенствование поп-индустрии. Многие направления вновь вызывает особенный интерес пользователей, а некоторые начинают заявлять о себе под непосредственным воздействием других жанров. Это дает все шансы полагать, что в скором будущем человека ждет еще больше смелых и интересных треков и появление талантливых и креативных исполнителей.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость