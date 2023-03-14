Что такое русская поп-музыка? Даже эксперты затрудняются ответить на этот вопрос. Дело в том, что под этим понятием прячется много направлений, кардинально отличающихся между собой. На текущий момент все чаще наблюдается тенденция к размытию границ различных понятий в этой отрасли. Вокалисты и группы достаточно смело относятся к экспериментам, поэтому миксуют разные стили, предлагая достаточно интересные произведения. Не составляет сложности находить слушателей — благодаря инновационным технологиям плоды их труда становится известны по всему миру через Интернет.

В целом российские новинки музыки, которые относятся к заявленному выше направлению, характеризуются следующими моментами:

основной ориентир — это массовый пользователь;

акцент на ритмичность и специфику вокала;

упор на визуальное восприятие мелодий;

основной сюжет чаще всего базируется на эмоциях.

Каждый согласится с тем, что время сейчас такое, что музыкальные вкусы людей меняются, поэтому и предложения другие. К счастью, сегодня каждый может слушать те слушать новинки песни, которые приходятся по душе больше остальных.

Востребованные направления отечественной поп-музыки

Как правило, это:

Хип-хаус — сочетание хип-хопа и хауса. Предложено 20 лет назад в Америке , но востребованным направление начало быть в двухтысячных. В нашем государстве этот жанр выражается сочетанием речитатива и ритмичных мелодий в исполнении Лог Дога и прочих. Поп-рок — точно как предыдущий продукт , этот создан как следствие взаимодействия различных жанров. Композиции , как правило , имеют простую структуру , а также ряд фрагментов , следующих один за одним. Это позволяет без особенных сложностей запомнить песни , в частности , если скачать песни конкретного певца. От рока направление позаимствовало энергичность с выраженными партиями гитары. Среди востребованных певцов следует выделить Земфиру , Борзова , Зверей и прочих. Гиперпоп — обычные песни , яркие эффекты и звук , замиксованные так , что их не узнать. K-pop , J-pop — имеет азиатское происхождение , но поклонники разбросаны по всем континентам. Предлагают огромное количество одинаковых признаков , но здесь больше выражено воздействие западной музыки.

В заключение следует сказать о том, что сегодня наблюдается стремительное развитие и совершенствование поп-индустрии. Многие направления вновь вызывает особенный интерес пользователей, а некоторые начинают заявлять о себе под непосредственным воздействием других жанров. Это дает все шансы полагать, что в скором будущем человека ждет еще больше смелых и интересных треков и появление талантливых и креативных исполнителей.