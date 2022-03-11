Ряд земельных участков в Барнауле планируется предоставить через аукцион

В ближайшее время Управление имущественных отношений Алтайского края планирует выставить на аукцион ряд земельных участков, предназначенных для размещения складов, объектов производственной деятельности, а также хранения автотранспорта.

Планируются к реализации, как небольшие земельные участки по пр-кту Космонавтов, 8/31 площадью 1049 кв. м и по проезду Южному, 35в площадью 3400 кв. м, так и более крупные участки, расположенные на выезде из города по направлению в пос. Казенная Заимка и с. Гоньба, по адресам: пр-кт Космонавтов, 79а и пр-кт Космонавтов, 77б имеющие площадь около 1,3 и 5 га соответственно.

Для хранения автотранспорта, а именно размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места предлагается земельный участок по ул. Юрина, 4в площадью чуть больше 2000 кв.м.

Перспективный участок предлагается по ул. Попова, 272 площадью около 2,8 га и расположенный в осваиваемой промышленной зоне вблизи пересечения улиц Трактовой и Попова.

Ко всем прочим для инвесторов любопытным вариантом выступает земельный участок по ул. Звездная, 23д площадью около 1 га, территория которого предназначена в том числе под производственную деятельность. Участок расположен вблизи ТЭЦ-3 в промышленной зоне, в которой электроснабжающей организацией города выполнены мероприятия по увеличению резервов мощностей для подключения к сетям электроснабжения.

С информацией о дате проведения аукционов одними из первых Вы сможете узнать в Новостях на Инвестпортале города Барнаула, а также в разделе «Торги».

Дополнительная и более подробная информация об указанных и других свободных от застройки земельных участках размещена в разделе «Земельные участки».