С 1 августа цены на природный газ в Алтайском крае вырастут второй раз за год

С 1 августа цены на природный газ для населения Алтайского края вновь увеличатся. Решение об этом опубликовало управление края по госрегулированию цен и тарифов. Это второе увеличение за текущий год: как уже сообщал Altapress.ru, с 1 июля голубое топливо уже подорожало.

Как сильно подорожает газ

По сравнению с 1 июля 2020 года розничные цены возрастут на 14−17 копеек.

Ресурс для потребителей Барнаула, Новоалтайска и ряда ближних районов подорожает с 6,50 рублей за кубометр (на 1 июля) до 6,64 рублей (с 1 августа). Прирост к 1 июля прошлого года — 2,9%.

Для потребителей газа, поступающего по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (участок 87 км — граница Алтайского края), цена возрастет с 7,61 рубля (на 1 июля) до 7,78 рублей за куб (с 1 августа).

По этой цене будут оплачивать потребление природного газа жители Белокурихи, Бийска и ряд районов.

Прирост к 1 июля прошлого года — 2,8%.

Газпром. kemoblast.ru

С чем связан пересмотр цен

В управлении по тарифам пересмотр ранее утвержденных тарифов объяснили ростом на 3% оптовых цен на природный газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами и предназначенный для продажи населению.

Увеличение утверждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 10 июля.

Оптовая цена на природный газ является основной составляющей розничной цены: ее доля составляет около 70% от конечной цены без НДС, объяснили в управлении Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Как ранее сообщалось, в апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ в связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным распространением COVID-19. По каким причинам антимонопольщики передумали, не сообщается.

Владимир Путин на запуске газопровода. 8 сентября 2011 г. premier.gov.ru

Сколько стоит газ в других регионах

О том, что природный газ подрастет в цене с 1 августа, уже сообщили и в других регионах, хотя документы еще опубликованы не везде. Приводим новые цены, которые удалось найти Altapress.ru.