С 1 августа цены на природный газ в Алтайском крае вырастут второй раз за год

Как сильно подорожает газ
По сравнению с 1 июля 2020 года розничные цены возрастут на 14−17 копеек.
Ресурс для потребителей Барнаула, Новоалтайска и ряда ближних районов подорожает с 6,50 рублей за кубометр (на 1 июля) до 6,64 рублей (с 1 августа). Прирост к 1 июля прошлого года — 2,9%.
Для потребителей газа, поступающего по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (участок 87 км — граница Алтайского края), цена возрастет с 7,61 рубля (на 1 июля) до 7,78 рублей за куб (с 1 августа).
По этой цене будут оплачивать потребление природного газа жители Белокурихи, Бийска и ряд районов.
Прирост к 1 июля прошлого года — 2,8%.
С чем связан пересмотр цен
В управлении по тарифам пересмотр ранее утвержденных тарифов объяснили ростом на 3% оптовых цен на природный газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами и предназначенный для продажи населению.
Увеличение утверждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 10 июля.
Оптовая цена на природный газ является основной составляющей розничной цены: ее доля составляет около 70% от конечной цены без НДС, объяснили в управлении Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.
Как ранее сообщалось, в апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ в связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным распространением COVID-19. По каким причинам антимонопольщики передумали, не сообщается.
Сколько стоит газ в других регионах
О том, что природный газ подрастет в цене с 1 августа, уже сообщили и в других регионах, хотя документы еще опубликованы не везде. Приводим новые цены, которые удалось найти Altapress.ru.
- Краснодарский край: 5,63 рубля (Краснодар), 6,09−6,61 рублей для жителей других районов.
- Калининградская область: 9,05−9,31 рубля (для жителей с центральным отоплением), 7,04 (с автономным).
- Смоленская область: 5,73 рублей.