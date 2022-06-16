С 1 июля вывоз мусора подорожает в шести зонах Алтайского края. Где рост самый большой

С 1 июля жителям Алтайского края придется больше платить за вывоз твердых коммунальных отходов в шести из семи мусорных зонах региона. Решения утверждены управлением по госрегулированию цен и тарифов. Но в разных зонах рост различный: больше всего плата возрастет в Барнаульской.

Плата не увеличится только в одной зоне — Алейской, где временно, на год, функции регоператора передали фирме «Линетт» (регоператору Каменской зоны).

В остальных же зонах вывоз мусора подорожает для жильцов и многоквартирных домов, и индивидуальных. Но повышение везде разное.

Так в Барнаульской зоне плата с человека возрастет на 25,5% (как для частного сектора, так и для многоквартирного). В Рубцовской — на 9,7%, в Каменской — на 5%, в Славгородский — на 3%, в Бийской — на 2,6%, в Заринской — на 20,9%.

Плата за мусор для населения Алтайского края в 2022 году. tarif.alregn.ru

Самая высокая плата в рублях — в Рубцовской зоне. О том, по каким ценам населения края будет платить с 1 июля — в нашей табличке.

«На изменение тарифов во втором полугодии 2022 года повлияли следующие факторы: снижение объёмов ТКО, динамика инфляционных процессов, а также увеличением расходов региональных операторов на транспортирование отходов в соответствии с периодичностью, установленной санитарными правилами и нормами.», — сообщили в «тарифном» управлении Алтайского края.

Новые тарифы для региональных операторов Алтайского края утверждены решениями краевого регулятора № 291 и 552−557.

Ранее altapress.ru сообщал, насколько возрастут тарифы на тепловую энергию в Барнауле, Бийске и Рубцовске.