С 27 марта Россия вводит запрет на все полеты за рубеж. Есть исключение

Россия с 27 марта должна полностью прекратить международное регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории России, передает ТАСС.

Кабмин поручил Минтрансу, Росавиации, Роспотребнадзору и региональным властям с 26 марта проводить в аэропортах тестирование на коронавирус всех граждан, пребывающих из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, пишет bfm.ru.

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.

Порядка 7 тыс российских туристов застряли на Кубе, а также около двух тысяч — в ОАЭ.

Рейс из Вьетнама

Ранее в Барнауле встретили рейс из Вьетнама и отправили всех на карантин.

На борту воздушного судна находились 238 пассажиров. Это не только жители Алтайского края, но и соседних регионов.

«Каждому выдали памятки и уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Больных выявлено не было. То есть, прилетели к нам здоровые граждане», — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Теперь всем прилетевшим предстоит провести 14 дней на карантине. На десятый день у них возьмут мазки для теста на коронавирус. Более ранние тесты могут не показать инфекцию.