С Новым Ремонтом, или как купить материалы с выгодой до 20%

А чтобы ремонт был выгоднее, приобретайте товары для ремонта в KERAMA MARAZZI с 5−12 декабря 2022 года: до -20% на весь ассортимент керамической плитки и керамогранита, обоев, сантехники, смесителей и мебели для ванной.
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Более 5000 наименований плитки и керамогранита с выгодой до 20%
Керамическая плитка и керамический гранит — универсальный материал для стен и пола любых помещений. Огромное разнообразие форматов и стилей позволит создать уютный дизайн ванной, кухни, прихожей, спальни, детской или любого общественного пространства. А самое приятное, что это экологически чистый и надежный вариант, который прослужит долгие годы.
Керамическая плитка «Аккорд» от 1417,6 руб (вместо 1 722.00 руб.)
Керамическая плитка «Сорбонна» от 975,2 руб. (вместо 1219 руб.)
Керамическая плитка «Буонарроти» от 1808 руб. (вместо 2260 руб.)
Обои, которые прослужат долго
Виниловые обои на флизелиновой основе — самый популярный и востребованный вид обоев. Благодаря технологии горячего тиснения этот вид продукта отличается долговечностью, устойчив к истиранию и внешним воздействиям, обладает хорошей светостойкостью, шумоизоляционными свойствами, не боится влаги.
Обои KERAMA MARAZZI изготавливают на заводе в России по итальянским технологиям, с авторским дизайном. Ассортимент сегодня уже 20 серий, 193 артикула. Обои — быстрый и легкий способ обновить интерьер самостоятельно.
Варианты Обоев с ценой новая / старая
Обои «Винтаж» от 3555,2 руб. (вместо 4444 руб.)
Обои «Эдем» от 3555,2 руб. (вместо 4444 руб.)
Обои «Экзотика» от 2869,6 (вместо 3 587.00 ₽)
Ванная, наполненная вдохновением
С KERAMA MARAZZI ванная становится пространством, наполненным красотой и удобством. Это не просто раковины и зеркала, а настоящие комплексные решения, которые реализованы с вдохновением.
Создайте свой уникальный дизайн для уютной и комфортной жизни
Тумба с раковиной Buongiorno (бонжорно) от 22 962,4 руб. (вместо 28 703.00 ₽)
Раковина BUONGIORNO белая глянцевая от 5804,8 (7 256.00 ₽)
Зеркало
Зеркало TECNO (техно) c LED 60 с подсветкой, с функцией антизапотевание, белое глянцевое
от 14952 руб. (вместо 18 690.00 ₽)
Унитаз Plaza Modern (плаза модерн) от 13112,8 (вместо 16391 руб.)
Смеситель Piano (пиано) от 5694 руб. (вместо 7455 руб.)
Подарите себе уют и комфорт дома, а KERAMA MARAZZI с удовольствием в этом поможет. В ассортименте компании более 195 наименований обоев, 458 артикулов сантехники и мебели, удивительной красоты керамическая плитка, прочный и антивандальный керамогранит и мозаика, которую видели только в кино.
Кстати, вы можете заказать бесплатный дизайн-проект не выходя из дома. Для этого перейдите по ссылке.
Теперь вы знаете, когда выгоднее закупить все для ремонта! Сделайте себе настоящий подарок.
Адреса магазинов:
г. Барнаул, ул. Малахова, 94 «Б»
Тел: +7−966−031−5340
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