С Новым Ремонтом, или как купить материалы с выгодой до 20%

Главное преимущество покупки материалов для ремонта в предновогодний период — это чувство завершенного большого дела. И пусть встретить Новый год с новым интерьером не всегда удаётся, зато приобретенные товары для ремонта дарят чувство предвкушения приятных перемен

А чтобы ремонт был выгоднее, приобретайте товары для ремонта в KERAMA MARAZZI с 5−12 декабря 2022 года: до -20% на весь ассортимент керамической плитки и керамогранита, обоев, сантехники, смесителей и мебели для ванной.

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбирайте товары заранее: переходите в интернет-магазин, добавляйте в корзину понравившиеся позиции, а когда настанет первый день акции оплачивайте с выгодой для вас.

Более 5000 наименований плитки и керамогранита с выгодой до 20%

Керамическая плитка и керамический гранит — универсальный материал для стен и пола любых помещений. Огромное разнообразие форматов и стилей позволит создать уютный дизайн ванной, кухни, прихожей, спальни, детской или любого общественного пространства. А самое приятное, что это экологически чистый и надежный вариант, который прослужит долгие годы.

Керамическая плитка «Аккорд» от 1417,6 руб (вместо 1 722.00 руб.)

Коллекция «Аккорд» Фото предоставлено рекламодателем.

Керамическая плитка «Сорбонна» от 975,2 руб. (вместо 1219 руб.)

Коллекция «Сорбона» Фото предоставлено рекламодателем.

Керамическая плитка «Буонарроти» от 1808 руб. (вместо 2260 руб.)

Коллекция «Буонарроти». Фото предоставлено рекламодателем.

Обои , которые прослужат долго

Виниловые обои на флизелиновой основе — самый популярный и востребованный вид обоев. Благодаря технологии горячего тиснения этот вид продукта отличается долговечностью, устойчив к истиранию и внешним воздействиям, обладает хорошей светостойкостью, шумоизоляционными свойствами, не боится влаги.

Обои KERAMA MARAZZI изготавливают на заводе в России по итальянским технологиям, с авторским дизайном. Ассортимент сегодня уже 20 серий, 193 артикула. Обои — быстрый и легкий способ обновить интерьер самостоятельно.

Варианты Обоев с ценой новая / старая

Обои «Винтаж» от 3555,2 руб. (вместо 4444 руб.)

Коллекция «Винтаж» Фото предоставлено рекламодателем.

Обои «Эдем» от 3555,2 руб. (вместо 4444 руб.)

Коллекция «Эдем». Фото предоставлено рекламодателем.

Обои «Экзотика» от 2869,6 (вместо 3 587.00 ₽)

Коллеция «Экзотика». Фото предоставлено рекламодателем.

Ванная , наполненная вдохновением

С KERAMA MARAZZI ванная становится пространством, наполненным красотой и удобством. Это не просто раковины и зеркала, а настоящие комплексные решения, которые реализованы с вдохновением.

Создайте свой уникальный дизайн для уютной и комфортной жизни

Тумба с раковиной Buongiorno (бонжорно) от 22 962,4 руб. (вместо 28 703.00 ₽)

Раковина BUONGIORNO белая глянцевая от 5804,8 (7 256.00 ₽)

Техно зеркало. Фото предоставлено рекламодателем.

Зеркало

Зеркало TECNO (техно) c LED 60 с подсветкой, с функцией антизапотевание, белое глянцевое

от 14952 руб. (вместо 18 690.00 ₽)

Техно зеркало. Фото предоставлено рекламодателем.

Унитаз Plaza Modern (плаза модерн) от 13112,8 (вместо 16391 руб.)

унитаз Plaza Modern. Фото предоставлено рекламодателем.

Смеситель Piano (пиано) от 5694 руб. (вместо 7455 руб.)

Смеситель Piano Фото предоставлено рекламодателем.

Подарите себе уют и комфорт дома, а KERAMA MARAZZI с удовольствием в этом поможет. В ассортименте компании более 195 наименований обоев, 458 артикулов сантехники и мебели, удивительной красоты керамическая плитка, прочный и антивандальный керамогранит и мозаика, которую видели только в кино.

Кстати, вы можете заказать бесплатный дизайн-проект не выходя из дома. Для этого перейдите по ссылке.

Теперь вы знаете, когда выгоднее закупить все для ремонта! Сделайте себе настоящий подарок.

Адреса магазинов: г. Барнаул, ул. Малахова, 94 «Б» Тел: +7−966−031−5340

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