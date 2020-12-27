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С 2021 года некоторым пользователям отключат WhatsApp

С 1 января 2021 года пользователи старых смартфонов останутся без WhatsApp, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mirror.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Сообщается, что мессенджер не будет работать на тех устройствах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.

В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

Чтобы приложение снова заработало на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, эксперты рекомендуют обновить программное обеспечение до iOS 9. Также необходимо создать резервную копию чатов, чтобы не потерять важные данные.

Ранее сообщалось, что для пользователей, чей смартфон на Android поддерживает только версию ОС 7.1.1 и более ранние, в 2021 году могут оказаться недоступны более трети сайтов. Об этом рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко

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