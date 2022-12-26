С платежеспособностью граждан в регионах предложили связать повышение тарифов на услуги ЖКХ

Повышение тарифов на коммунальные услуги в России предложили связать с платежеспособностью граждан в зависимости от региона, пишут « Известия ».

Эту идею представил Общественный совет при Минстрое.

На сегодняшний день при индексации тарифов учитывается только инфляция. Однако оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могли большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, считает руководитель комиссии Ирина Булгакова.

По ее мнению, если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30% населения, значит, в субъекте «что-то не то с тарифами».

Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя и тогда компенсировать нехватку средств необходимо из федерального бюджета, указывает bfm.ru.

Предельный индекс

Рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%.

Ранее сообщалось, насколько подорожали коммунальные услуги в Барнауле с 1 декабря.