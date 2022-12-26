С платежеспособностью граждан в регионах предложили связать повышение тарифов на услуги ЖКХ

Эту идею представил Общественный совет при Минстрое.
На сегодняшний день при индексации тарифов учитывается только инфляция. Однако оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могли большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, считает руководитель комиссии Ирина Булгакова.
По ее мнению, если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30% населения, значит, в субъекте «что-то не то с тарифами».
Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя и тогда компенсировать нехватку средств необходимо из федерального бюджета, указывает bfm.ru.
Предельный индекс
Рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%.
Ранее сообщалось, насколько подорожали коммунальные услуги в Барнауле с 1 декабря.
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