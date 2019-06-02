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2 июня 14°C

Пломбир с рыбой или эскимо с виагрой: топ-7 видов мороженого, которое стоит попробовать

Пломбиром со вкусом экзотических фруктов или ягод сейчас уже никого не удивишь. Кажется, что все перепробовали? Уверяем, что нет. Altapress.ru составил свой топ-7 необычного мороженого «на любителя», которое далеко не все осмелятся попробовать.

Мороженое, эротика.
Мороженое, эротика.
СС0
  • Чесночное мороженое. Для его приготовления используют чесночное пюре, сливки, молоко, желток и сахар, пишет aif.ru.
  • Спортивное и низкокалорийное мороженое. В нем нет сахара, уточняет rg.ru, зато есть протеин, пищевые волокна и пребиотики.
  • Луковое мороженое. Чтобы приготовить его, из лука сначала выводят горечь и запах, а уже затем добавляют яйца, молоко, сливки, сахар и ваниль.
Мороженое.
Мороженое.
СС0
  • Рыбное мороженое. Приготовить его сложно. В рыбе содержится много воды, и при замораживании она становится твердой. Этот вопрос решают, пропитывая рыбу спиртом. А чтобы уничтожить запах, рыбу вымачивают в молоке, яичном ликере, виски или других спиртных напитках. Кроме того, в мороженое добавляют орехи и шоколад.
  • Мороженое для вегетарианцев. Оно изготавливается из безлактозного кокосового молока и молока из коричневого риса.
Мороженое.
Мороженое.
СС0
  • Куриное мороженое. Этот вкус появился в Японии. Приготовить или просто представить себе такое лакомство легко: это куриные крылышки в мороженом.
  • И наконец, мороженое, приправленное виагрой. Тут без комментариев.

Ранее эксперты Роскачества дали советы, как выбрать качественное мороженое.

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