Пломбир с рыбой или эскимо с виагрой: топ-7 видов мороженого, которое стоит попробовать

- Чесночное мороженое. Для его приготовления используют чесночное пюре, сливки, молоко, желток и сахар, пишет aif.ru.
- Спортивное и низкокалорийное мороженое. В нем нет сахара, уточняет rg.ru, зато есть протеин, пищевые волокна и пребиотики.
- Луковое мороженое. Чтобы приготовить его, из лука сначала выводят горечь и запах, а уже затем добавляют яйца, молоко, сливки, сахар и ваниль.
Мороженое.
СС0
- Рыбное мороженое. Приготовить его сложно. В рыбе содержится много воды, и при замораживании она становится твердой. Этот вопрос решают, пропитывая рыбу спиртом. А чтобы уничтожить запах, рыбу вымачивают в молоке, яичном ликере, виски или других спиртных напитках. Кроме того, в мороженое добавляют орехи и шоколад.
- Мороженое для вегетарианцев. Оно изготавливается из безлактозного кокосового молока и молока из коричневого риса.
Мороженое.
СС0
- Куриное мороженое. Этот вкус появился в Японии. Приготовить или просто представить себе такое лакомство легко: это куриные крылышки в мороженом.
- И наконец, мороженое, приправленное виагрой. Тут без комментариев.
Ранее эксперты Роскачества дали советы, как выбрать качественное мороженое.