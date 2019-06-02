Пломбир с рыбой или эскимо с виагрой: топ-7 видов мороженого, которое стоит попробовать

Пломбиром со вкусом экзотических фруктов или ягод сейчас уже никого не удивишь. Кажется, что все перепробовали? Уверяем, что нет. Altapress.ru составил свой топ-7 необычного мороженого «на любителя», которое далеко не все осмелятся попробовать.