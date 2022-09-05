6 сентября
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Потребитель

S7 возобновит рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Авиакомпания «S7 Airlines» возвращается к перевозкам в Турцию из Москвы и Новосибирска, сообщает «РБК».

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из аэропортов Новосибирска и Москвы до турецкой Антальи.

Из Москвы рейсы начнутся 26 сентября и далее будут ежедневными.

Первый самолет из Новосибирска вылетит в Турцию 22 октября и будут выполнятся раз в неделю по субботам. Далее, с 1 ноября, рейсы будут проходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

По информации издания, S7 Airlines будет выполнять рейсы в Турцию на самолетах от российских лизингодателей с исключительно российской регистрацией.

Ранее у одного из экстренно приземлившихся самолетов в Сибири оторвало часть крыла при посадке.

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