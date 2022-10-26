«Садизм за наш счет». Что барнаульцы думают о возможном повышении цен на проезд

Редакция altapress.ru поинтересовалась у барнаульцев, что как они относятся к идее барнаульских перевозчиков пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте.

По их подсчетам для нормального функционирования предприятий цена проезда в Барнауле должна быть в районе 45−60 рублей.

Ирина Полянская, жительница Барнаула: «Не обоснованно хотят повысить цены. Понимаю, что бензин недешевый, но все-таки за что? Многие автобусы в плачевном состоянии, кондукторы хамят и часто на пустом месте. Обслуживание сначала пусть сделают достойным, а потом повышают стоимость проезда».

Анна Уманская, жительница Барнаула: «У меня есть машина, на работу я езжу на ней — она подальше, а в спортзал и на учебу стараюсь на автобусе, потому что расстояние всего несколько остановок. Когда я прочитала информацию о возможном повышении цены за проезд, я села и посчитала, что мне немногим дороже ездить по делам на авто. При этом разница в комфорте несоизмерима. Так что пассажира в моем лице перевозчики потеряли».

Автобус 118э. barnaul.org

Александр Жванко, житель Барнаула: «Считаю, что повышение будет аргументировано в случае выполнения других требований к транспорту: первое — время работы в некоторых районах города (после 20:00 просто нереально уехать, хотя заявлено, что общественный транспорт ходит до 22:00), второе — увеличение числа автобусов (есть рейсы, на которых 3−5 автобусов на весь маршрут, что катастрофически мало), третье — чистота в автобусах (хотя бы минимальная) и уважительное отношение к пассажирам. Я готов платить за проезд 30−35 рублей, но если не буду ждать автобус на остановке по 20 минут».

Александр Шмат, житель Барнаула: «Если повышение цены приведет к тому, что будет рентабельно для перевозчика выводить больше автобусов, трамваев, газелей на маршрут, то я несомненно поддерживаю эту инициативу. Запчасти, топливо, масла повысились в цене, а услуга, которая это оплачивает нет. Так это не работает».

Барнаульские кондукторы. Михаил Хаустов