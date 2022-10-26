26 октября
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Потребитель

«Садизм за наш счет». Что барнаульцы думают о возможном повышении цен на проезд

Редакция altapress.ru поинтересовалась у барнаульцев, что как они относятся к идее барнаульских перевозчиков пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

По их подсчетам для нормального функционирования предприятий цена проезда в Барнауле должна быть в районе 45−60 рублей.

Ирина Полянская, жительница Барнаула: «Не обоснованно хотят повысить цены. Понимаю, что бензин недешевый, но все-таки за что? Многие автобусы в плачевном состоянии, кондукторы хамят и часто на пустом месте. Обслуживание сначала пусть сделают достойным, а потом повышают стоимость проезда».

Анна Уманская, жительница Барнаула: «У меня есть машина, на работу я езжу на ней — она подальше, а в спортзал и на учебу стараюсь на автобусе, потому что расстояние всего несколько остановок. Когда я прочитала информацию о возможном повышении цены за проезд, я села и посчитала, что мне немногим дороже ездить по делам на авто. При этом разница в комфорте несоизмерима. Так что пассажира в моем лице перевозчики потеряли».

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Александр Жванко, житель Барнаула: «Считаю, что повышение будет аргументировано в случае выполнения других требований к транспорту: первое — время работы в некоторых районах города (после 20:00 просто нереально уехать, хотя заявлено, что общественный транспорт ходит до 22:00), второе — увеличение числа автобусов (есть рейсы, на которых 3−5 автобусов на весь маршрут, что катастрофически мало), третье — чистота в автобусах (хотя бы минимальная) и уважительное отношение к пассажирам. Я готов платить за проезд 30−35 рублей, но если не буду ждать автобус на остановке по 20 минут».

Александр Шмат, житель Барнаула: «Если повышение цены приведет к тому, что будет рентабельно для перевозчика выводить больше автобусов, трамваев, газелей на маршрут, то я несомненно поддерживаю эту инициативу. Запчасти, топливо, масла повысились в цене, а услуга, которая это оплачивает нет. Так это не работает».

Барнаульские кондукторы.
Барнаульские кондукторы.
Михаил Хаустов

Возможное повышение цены на проезд в общественном транспорте активно обсуждают в социальных сетях

  • «Может сначала интервал движения между автобусами нормализуете, чтоб люди не мерзли на остановках и не опаздывали. Денег вам все мало, даже 28 рублей много за такое обслуживание».
  • «Каждый год повышают стоимость, но качество почти не меняется. В Новосибирске общественный транспорт дешевле и лучше».
  • «29 маршрут после 20 идет только до Солнечной. Водители отвечают, что невыгодно ехать даже до Гипермаркета. Это в их маршрутизации как-то отмечено, или как хотят так и возят?».
  • «Раньше помню была логистика, сколько человек едет в определенное время, на каких остановках выходят, катались специально назначенные люди записывали инфу. Сейчас бы этих людей на 47 маршрут, но не влезут же…».
  • «Закупили Газели с узкими проходами. Это же додуматься надо было. В час пик в салон не пробъешься, а если пробился, то потом не выйдешь. Издеваются над пассажирами и еще цену поднять хотят, Садизм за наш счет».
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