Барнаульские перевозчики снова просят повысить цены на проезд

По словам перевозчиков, увеличить цены на проезд нужно, чтобы выжить в текущих экономических условиях. Главная причина — дорожает почти все.
В частности, стоимость «зимнего» дизеля может подскочить минимум на 10 рублей.
«Пока речь идет о двух-трех рублях. Такая прибавка может стать спасательным кругом», — отметили переводчики.
Но, считают они, поездка на общественном транспорте должна стоить 45−60 рублей. В эту сумму входят затраты на нормальную работу предприятий, смену подвижного состава и увеличение зарплат сотрудников.
Напомним, тарифы на проезд повысили в краевой столице 1 декабря 2021 года. Почему и зачем — в нашем разборе.
В марте пассажиры попросили премьер-министра Михаила Мишустина заморозить цены в городском транспорте.