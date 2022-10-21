Барнаульские перевозчики снова просят повысить цены на проезд

Барнаульские перевозчики снова просят пересмотреть тарифы и повысить цены на проезд, пишет «Толк».

По словам перевозчиков, увеличить цены на проезд нужно, чтобы выжить в текущих экономических условиях. Главная причина — дорожает почти все.

В частности, стоимость «зимнего» дизеля может подскочить минимум на 10 рублей.

«Пока речь идет о двух-трех рублях. Такая прибавка может стать спасательным кругом», — отметили переводчики.

Но, считают они, поездка на общественном транспорте должна стоить 45−60 рублей. В эту сумму входят затраты на нормальную работу предприятий, смену подвижного состава и увеличение зарплат сотрудников.

Напомним, тарифы на проезд повысили в краевой столице 1 декабря 2021 года. Почему и зачем — в нашем разборе.

В марте пассажиры попросили премьер-министра Михаила Мишустина заморозить цены в городском транспорте.