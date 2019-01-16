7 важных фактов о том, как по-новому оплачивать взносы в садоводствах

Владимир Марков, председатель реготделения Союза садоводов России, поясняет: некоторые садоводческие товарищества (но не в Алтайском крае!) собирали деньги, не имея расчетного счета. Были случаи, когда деньги присваивал актив товарищества. Федеральный закон № 217 от 29 июля 2017 года принят, чтобы сделать доходы товариществ прозрачными и избежать злоупотреблений деньгами садоводов.
Да: членские и целевые взносы, платежи за электричество и др. «Законодатель рекомендует платить не в кассу СНТ, а перечислять через личный кабинет, банкоматы, терминалы или через операциониста в банке», — пояснил Владимир Марков.
Марков уверен: право оплачивать наличными в кассу СНТ у садоводов все же остается. Ведь согласно ст. 861 Гражданского кодекса, расчеты с участием граждан, не связанные с предпринимательской деятельностью, могут производиться наличными без ограничений.
«Но надо обязательно получить оправдательный документ — приходно-кассовый ордер. Вот если товарищество не отправит эти средства в банк, это будет нарушением», — считает он.
Но не все с этим согласны. Так, эксперт banki.ru утверждает: в кассу СНТ платить с 1 января 2019 года нельзя. Если вы привыкли к наличным, идите с ними в банк или платите через банкомат. Словом, пока что есть разночтения.
По словам Маркова, надо обратиться в СНТ. Садоводство выдаст информацию, за что и сколько надо заплатить и на какие реквизиты. С этой выпиской надо прийти в банк с паспортом. Операционист зачислит деньги и выдаст квитанцию.
«Вы можете просто прийти в банк и сказать: хочу перечислить 500 рублей садоводческому товариществу без назначения платежа. Деньги банк примет, но СНТ встанет перед дилеммой: либо зачислить эту сумму как членский взнос, либо как целевой. При сверке создастся путаница», — пояснил Марков.
Кстати, некоторые садоводства в России размещают на своих сайтах платежные документы. Их можно распечатать, заполнить и прийти с ними в банк.
Да, за платежи банк будет взимать комиссию, которую оплатят сами садоводы.
У большинства садоводств в Алтайском крае давно открыты расчетные счета, говорит Владимир Марков. Заводить новый расчетный счет не надо, главное — предоставить реквизиты всем садоводам.
С 1 января 2019 года садоводства, не имеющие расчетного счета, должны быть ликвидированы. Но, по словам Владимира Маркова, таких садоводческих товариществ в крае просто нет.
«Львиная доля денежных средств, которые садоводческие товарищества собирают и перечисляют, поступает компаниям по вывозу мусора и энергетикам — за электричество. Эти компании не принимают платежи наличными средствами», — говорит он.
В Алтайском крае более 500 садоводческих товариществ в 12 городах и 34 районах и около 240 тыс. садовых участков.