21 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель
31

Самая мощная DDoS-атака зафиксирована в Сибирском федеральном округе

За три квартала 2021 года средняя мощность DDoS-атак на российские компании выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом самая мощная атака в отчетный период составила 462 Гбит/с — ее зафиксировали в Сибирском федеральном округе. Данная цифра на треть превышает пиковое значение первых трех кварталов 2020 года. Это следует из отчета, подготовленного экспертами «Ростелекома» на основе данных об атаках, наблюдаемых и нейтрализуемых на сети провайдера.

Самая мощная DDoS-атака зафиксирована в Сибирском федеральном округе.
Самая мощная DDoS-атака зафиксирована в Сибирском федеральном округе.
Иллюстрация предоставлена ПАО "Ростелеком"

«По мощности DDoS-атак Сибирь находится на втором месте после Москвы. Это может быть связано с тем, что в СФО сконцентрировано большое количество крупных дата-центров. В то же время ЦОДы обычно хорошо защищены, и злоумышленникам нужны высокие мощности, чтобы DDoS отказался эффективным, — отметил Тимур Ибрагимов, руководитель направления Anti-DDoS и WAF платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком-Солар».

Количество DDoS-атак в целом по стране в отчетный период увеличилось в 2,5 раза. Основной целью злоумышленников оказался финансовый сектор. Число DDoS-атак на банки (в том числе из ТОП-20) выросло в 3,5 раза, однако почти 90% из них произошли в сентябре.

Также на 20% выросло число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли. Третьей отраслью, которая показала очевидный рост (на 17%) стал госсектор. В частности, в два раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Не исключено, что атаки на государственные ресурсы в этот период могли быть связаны с подготовкой к выборам в Госдуму.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость