3 марта
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Самый умный отдохнет бесплатно! Победители туристического квиза получат шесть путевок от Pegas Touristik

В Барнауле Pegas Touristik (пр. Социалистический, 107) 12 марта в 15:30 проведет бесплатный туристический квиз «Планируй Лето» для путешественников города! Команда победителей получит шесть путевок на Алтай, в бассейн реки Катунь.

Pegas Touristik приглашает на квиз.
Pegas Touristik приглашает на квиз.
Фото: Ольга Ришко.

Квиз — развлекательно-познавательная игра, где команды соревнуются между собой отвечая на различные вопросы. Они будут касаться истории Барнаула, знаменитых людей, родившихся на Алтае, местных озер и рек и многого другого.

На большом экране покажут вопросы с вариантами ответов. Каждой команде, что играет за отдельным столом, нужно лишь выбрать правильный ответ.

В перерывах игроков ждут сюрпризы, музыкальная пауза, а также сотрудники офиса расскажут о специальных выгодных акциях на лето с вылетом из Барнаула и ответят на все вопросы.

Сотрудники турфирм не принимаются к участию. Чтобы пройти квиз, нужно сформировать команду из четырех-шести человек. Можно не только выиграть путевки на Алтай, но и позитивно провести время с семьей, друзьями или коллегами.

Еще одно условие участия — показать на входе ксерокопию загранпаспорта или ваучер на проживание или договор на турпутевку. Важно обозначить, что вы путешественник, пусть даже и в прошлом.

  • Победители получат путевки выходного дня на Алтай в летний период.
  • Обладателям второго места достанется вкусный торт и скидка на путешествие 7000 рублей.
  • Обладателям третьего места — корзина с фруктами и скидка на путешествие 5000 руб.
  • А команда, которая понравится офису Pegas Touristik, получит специальный приз.

Об условиях вашего участия в квизе и месте проведения подробнее можно узнать по телефону 624024.
Регистрация по ссылке quizbig.ru

Для тех, кто планирует летний отпуск, есть возможность провести время с пользой. Сотрудники офиса на пр. Социалистическом, 107 расскажут о специальных выгодных акциях на лето с вылетом из Барнаула и ответят на все вопросы. На некоторые, часто задаваемые вопросы, уже сейчас ответит директор офиса Pegas Touristik на пр. Социалистическом, 107, специалист с 28-летним стажем Ольга Ришко.

Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Источник: Ольга Ришко.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Источник: Ольга Ришко.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Источник: Ольга Ришко.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Ответы на часто задаваемые вопросы об организации летнего отдыха.
Источник: Ольга Ришко.

Pegas Touristik (Пегас туристик)

Пишите или звоните по нашему тел.: 89831822497.
А также мы ждем вас в нашем офисе на пр. Социалистическом, 107.

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