Samsung набирает персонал в России после заявлений о закрытии

Samsung набирает персонал в России, несмотря на сообщения о сворачивании бизнеса, передают «Известия».

В московском офисе Samsung открыли 22 вакансии. В их числе — менеджеры по продажам, логистике, работе с клиентами, специалист по маркетинговой активности поколения Z.

По словам основателя агентства «Лампа PR» Евгении Лампадовой, Samsung может восстановить прямые продажи в РФ или торговлю через дистрибьюторов (площадки-посредники).

«Компания действительно может просто прощупывать почву для возобновления активной работы. Кроме того, российские специалисты очень конкурентоспособны и на рынках стран СНГ», — заявила основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

В пресс-службе компании рассказали, что вакансии появились из-за «стандартного процесса найма». Поставки по-прежнему остановлены.

Напомним, в марте Samsung объявила о временном прекращении поставок в Россию.

Также сообщалось, что Samsung может вернуться в Россию в октябре.