LG собрался переехать в Казахстан или Узбекистан

Южнокорейский производитель бытовой техники LG собирается закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России — в Казахстан или Узбекистан. Об этом сообщает « КоммерсантЪ ».

По слова источника «Коммерсанта», LG рассматривают возможность переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. Привлекателен для LG и Казахстан — в 1998 года у них работал там свой завод, но его закрыли.

Эксперты расходятся во мнениях относительно выгоды такого решения. Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что компании будет лучше перебраться в Узбекистан, потому что там более дешевая рабочая сила.

Эксперты в Казахстане, наоборот, отмечают, что Artel не позволит новой компании удержаться на рынке из-за конкуренции.

Ранее LG прекратили поставлять продукцию в РФ в марте.