21 октября
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Потребитель

LG собрался переехать в Казахстан или Узбекистан

Южнокорейский производитель бытовой техники LG собирается закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России — в Казахстан или Узбекистан. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Телевизоры LG.
Телевизоры LG.
lgnewsroom.com

По слова источника «Коммерсанта», LG рассматривают возможность переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. Привлекателен для LG и Казахстан — в 1998 года у них работал там свой завод, но его закрыли.

Эксперты расходятся во мнениях относительно выгоды такого решения. Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что компании будет лучше перебраться в Узбекистан, потому что там более дешевая рабочая сила.

Эксперты в Казахстане, наоборот, отмечают, что Artel не позволит новой компании удержаться на рынке из-за конкуренции.

Ранее LG прекратили поставлять продукцию в РФ в марте.

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