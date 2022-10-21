LG собрался переехать в Казахстан или Узбекистан

По слова источника «Коммерсанта», LG рассматривают возможность переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. Привлекателен для LG и Казахстан — в 1998 года у них работал там свой завод, но его закрыли.
Эксперты расходятся во мнениях относительно выгоды такого решения. Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что компании будет лучше перебраться в Узбекистан, потому что там более дешевая рабочая сила.
Эксперты в Казахстане, наоборот, отмечают, что Artel не позволит новой компании удержаться на рынке из-за конкуренции.