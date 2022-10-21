Бренд одежды Uniqlo закроет часть магазинов в России

Ритейлер заявил персоналу о необходимости закрыть отделы, ранее остановившие работу в стране.

По словам представителя сети, менеджеров уже вызывали в некоторые магазины, чтобы собрать одежду с витрин. Собеседник уточнил, что ее готовят к вывозу.

Планы о закрытии также подтвердили два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости.

Сейчас магазины сокращают в регионах, заявила глава направления аренды торговых помещений CORE. XP Наталья Цветкова. Однако не уточняется, сколько именно торговых точек хотят ликвидировать.

По информации японского сайта Uniqlo, в РФ закрыты уже две. В марте их было порядка 50, а теперь — 48.

Ранее стало известно, что товары Uniqlo начали продавать СДЭК и «Ламода».

Ранее стало известно, что IKEA уволила почти всех сотрудников в России.

При этом косметическая сеть «Иль де Ботэ» возобновила работу.