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Потребитель

Санкционку перестали давить тракторами

В Россию перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала прекращение поступления их в страну, пишет Газета.Ru.

В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

В ФТС отметили — был перекрыт основной канал ввоза санкционной продукции в Россию: главным образом, она завозилась в страну из Белоруссии, которая ввела контрсанкции в ответ на действия Евросоюза.

В пресс-службе Россельхознадзора выявили значительное сокращение ввоза санкционной продукции с января по апрель 2022 года — в десятки раз по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве не уточнили, в какие именно месяцы санкционные продукты поступали в страну.

В 2015 году после введения частичного продуктового эмбарго на иностранные продукты в России приняли закон, который обязывает уничтожать санкционную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов.

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