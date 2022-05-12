Санкционку перестали давить тракторами

В ФТС отметили — был перекрыт основной канал ввоза санкционной продукции в Россию: главным образом, она завозилась в страну из Белоруссии, которая ввела контрсанкции в ответ на действия Евросоюза.
В пресс-службе Россельхознадзора выявили значительное сокращение ввоза санкционной продукции с января по апрель 2022 года — в десятки раз по сравнению с прошлым годом.
В ведомстве не уточнили, в какие именно месяцы санкционные продукты поступали в страну.
В 2015 году после введения частичного продуктового эмбарго на иностранные продукты в России приняли закон, который обязывает уничтожать санкционную продукцию.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов.