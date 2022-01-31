В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

В Госдуму внесли законопроект, который может запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными, выяснили « Известия ».

Законопроект предполагает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и внесение новой статьи «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

Его авторы рекомендуют использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд, так как уничтожение десятков тысяч тонн продовольствия ежегодно вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян.

Отметим, что в 2021 году запрет на уничтожение продуктов питания подержали в Минпромторге. Министерство согласилось с инициативой депутата Госдумы Владимира Бурматова разрешить отдавать продукты на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз.

Однако законопроект не приняли.