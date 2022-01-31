31 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

В Госдуму внесли законопроект, который может запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными, выяснили «Известия».

В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Законопроект предполагает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и внесение новой статьи «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

Его авторы рекомендуют использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд, так как уничтожение десятков тысяч тонн продовольствия ежегодно вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян.

Отметим, что в 2021 году запрет на уничтожение продуктов питания подержали в Минпромторге. Министерство согласилось с инициативой депутата Госдумы Владимира Бурматова разрешить отдавать продукты на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз.

Однако законопроект не приняли.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость