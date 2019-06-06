Сбербанк снизил ставки по ипотеке и предлагает льготы для молодых семей

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок. Кроме того, льготная ипотека для молодых семей стала доступнее — ставку 6% продлили на весь срок кредитования. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Максим Бауков.

В настоящее время Сбербанк снизил ставку по всем базовым ипотечным программам. В среднем снижение составило 0,6%. Ипотека стала доступнее в первую очередь для молодых семей — теперь они могут приобрести готовое жилье по ставке от 9,6% годовых (при условии первоначального взноса от 20% и наличии зарплатной карты). Семья считается молодой, если один из супругов младше 35 лет.

Снижение касается не только приобретения готового жилья. С меньшей ставкой можно купить квартиру в новостройке, гараж или загородную недвижимость.

Произошли изменения и в льготной ипотеке с господдержкой. Теперь семьи с двумя или тремя детьми могут взять займ под 6% годовых на весь срок ипотечного кредитования, а не на три или пять лет, как это было ранее.

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

Раньше всем казалось, что ипотека — это что-то неподъемное, очень долгое, что это навечно. Сегодня суммы ипотечного взноса небольшие, и получить займ можно достаточно быстро. Например, если взять кредит на 400 тысяч для улучшения жилищных условий сроком на 15 лет при минимальной ставке, то ежемесячный взнос составит всего 3 477 рублей.

Напомним, что ранее на Алтае презентовали федеральную льготную ипотеку для селян. С 2020 года ипотечные кредиты будут выдаваться сельским жителям для строительства и приобретения жилья по ставке до 3% годовых.