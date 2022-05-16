16 мая
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Потребитель

Счет за воду коту и собаке получила россиянка от коммунальщиков

Жительница частного сектора в Магнитогорске пожаловалась в соцсетях на местный «Водоканал», от которого получила квитанцию на оплату воды для животных.

Квитанция за воду для кота и собаки.
Квитанция за воду для кота и собаки.
Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте

Из питомцев у нее только кошка и собака, а в доме установлены приборы учета расхода воды.

«Я была очень удивлена появлению строчки „Водоснабжение животных“. Живем в доме, платим по счетчикам. Из домашних есть кошка и собака, так они пьют воду из-под крана. Вопрос: за водоснабжение каких животных, я должна оплачивать помимо счетчика?», — рассказала женщина в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

И о свиньях

В ответ на ее пост МП трест «Водоканал» написал: «Так как адрес по данной квитанции находится в частном секторе, поясняем, что начисление водоснабжения на животных (коровы, лошади, свиньи и др.) по норме потребления производится для домовладений, в которых содержатся такие животные и отсутствуют приборы учета воды», пишет ura.ru.

Нормативы и перерасчет

В муниципальном предприятии также уточнили, что водоснабжение животных происходит при нормативном расчете потребления водоснабжения. При расчете через приборы учета данный вид потребления не начисляется.

В организации не исключили технический сбой или человеческий фактор и выразили готовность произвести перерасчет для абонента.

Между тем власти и коммунальщики призывают отказаться от бумажных ЖКХ-квитанций и чем их заменят.

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